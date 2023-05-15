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Коммерсантъ FM
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ЕС может запретить продажу санкционных товаров странам, которые перепродают их в Россию

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает возможность внедрения ограничений транзита товаров через РФ, а также возможность запрета поставок подсанкционных товаров странам, которые перепродают их в Россию.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы замечаем несоответствие между тем, сколько уходит из Евросоюза, проходит транзитом через Россию и потом оказывается в третьей стране. И потому обсуждаем в качестве сдерживающего фактора вопрос о введении запрета на транзит (через РФ.— "Ъ")»,— сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Помимо этого, ЕС готов поставить вопрос об ограничении торговли с третьими странами, которые поставляют в Россию европейские товары двойного назначения. «Мы говорим о третьих странах, которые покупают товары в ЕС, а потом, предположительно, передают эти подсанкционные товары России. Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии неоспоримых доказательств того, что речь идет о нарушении санкций и поставках в Россию»,— резюмировала глава ЕК.

Из реплик госпожи фон дер Ляйен следует, что на упомянутых ограничениях ЕС может сосредоточиться при внедрении нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Господин Мишель, в свою очередь, считает, что ЕС необходимо проводить «разъяснительную работу» со странами (в частности, развивающимися) и разъяснять им необходимость санкций против России.

Запрет на транзит европейских товаров двойного назначения через Россию ЕС ввел с 10-м пакетом санкций в конце февраля. О том, что G7 (вместе с ЕС) готовит ужесточение меры в рамках нового пакета санкций, Bloomberg сообщил 2 мая. Собеседники «Ъ FM» в разных отраслях сомневаются в эффективности этих мер.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «G7 готовит пакет "Транзитный"».

Григорий Лейба

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