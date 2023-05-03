G7 готовит пакет «Транзитный»

ЕС и США расскажут о новых санкциях против России на встрече лидеров G7 в середине мая. Среди главных мер — ограничение транзита товаров через территорию страны. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Запад должен объявить о таких планах на саммите в Японии, который пройдет с 19-го по 23-е мая. И основная цель в этот раз — не ввести новые ограничения, а исключить лазейки для обхода уже существующих, уточняет агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, обсуждается запрет на транзит многих товаров через территорию России, сообщали источники Bloomberg в конце апреля. Кроме того, возможны и персональные санкции в отношении примерно 30 человек. Подробнее — в справке “Ъ FM”.

Во-первых, запрет коснется технологий и товаров, которые относятся к оборонной, авиационной или космической промышленности. На этом в том числе настаивают Польша, Эстония и Латвия. Второй пункт — грузы, помогающие увеличить производственные мощности России. Кроме того, ввести санкции могут и против танкеров без встроенных навигационных систем, ведь их передвижение нельзя отследить. В новый пакет также добавят еще около 30 физических лиц. Кто именно войдет в этот список, не уточняется. В то же время собеседники Bloomberg уверены, что корпорации «Росатом» санкции не коснутся, слишком много членов ЕС выступили против этого. Агентство уточняет: Россия смогла обойти более ранние запреты Евросоюза на поставки технологий с помощью третьих стран и новый пакет призван прежде всего устранить лазейки.

Вместе с тем собеседники “Ъ FM” сомневаются в эффективности мер, о которых сообщает Bloomberg. Например, запрет на транзит определенных товаров содержится и в десятом пакете санкций, но на практике есть исключения, объяснил гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло. По его словам, это сводит эффективность таких ограничений практически к нулю:

«С 1 марта 2023 года уже запрещены к транзиту по территории Российской Федерации и Республики Беларусь товары двойного и военного назначения. И практически эти ограничения не работают. В Россию эта продукция и так не отправлялась, еще начиная с марта 2022-го, когда был введен в действие 328-й регламент Европейского союза в отношении запрета экспорта на территорию РФ товаров двойного назначения.

При этом находится компания-импортер в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, любой другой стране, которая географически расположена таким образом, что, кроме как транзитом через Россию, до нее не довезти грузы. Получается на деле, что если указывается пунктом назначения одно из таких государств, то все товары без проблем выпускаются из ЕС. То же самое касается и параллельного импорта.

Какой-то груз привезли в третью страну, растаможили его и ввезли на территорию Российской Федерации. Запрет транзита тут никак не сработает.

С точки зрения движения товара все зависит от конкретных властей конкретных государств. Вот если они действительно захотят жестко запретить подобные перевозки, то, как говорится, припечатают так, что не отмоешься».

Кроме того, транзит через Россию — далеко не главный механизм обхода санкций, заметил председатель наблюдательного совета Московской биржи, бывший зампред Центробанка Олег Вьюгин:

«Сейчас целый ряд стран в основном на юго-восточном и азиатском направлениях в части внешней торговли с Россией осторожно сотрудничают.

Конкретные компании не идут на то, чтобы напрямую нарушать санкции, но существует много способов, чтобы их не соблюдать.

Яркий пример — Индия. Нью-Дели вообще прямо заявил, что продолжит покупать нефть у России, не ориентируясь на потолок цен, который установили ЕС и Соединенные Штаты.

Что касается транзита, то я не думаю, что это главный способ преодоления санкций. Главный реимпорт товаров в Россию происходит в первую очередь через территории Казахстана, Турции и Китая. Кроме того, у Пекина довольно много заимствованных у развитых стран технологий в хорошем смысле слова, например, производство морских двигателей. Так что КНР вполне может продавать такую технику России.

Санкции неэффективны не только потому, что плохо соблюдаются, а просто потому, что есть большая часть мира, которая в принципе тоже умеет кое-что делать. Если говорить о новых ограничениях, то сейчас главное их направление — это меры против компаний и физических лиц третьих стран, которые способствуют поставке в Россию санкционных товаров. Об этом уже не раз говорили представители ЕС».

В середине апреля Bloomberg также сообщал о возможном полном запрете на экспорт товаров из стран G7 в Россию. Речь идет об обороте в более чем $60 млрд в год. Но, как писала Financial Times, с таким вариантом не согласились Япония и ЕС.

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Сабина Адлейба