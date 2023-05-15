Зеленский и Сунак проводят переговоры в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский. Об этом господин Сунак сообщил в своем Twitter.

Риши Сунак опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он обнимается с Владимиром Зеленским. «С возвращением»,— написал он в подписи к фотографии. Какие-либо подробности встречи не приводятся. Господин Зеленский пока не комментировал переговоры.

Сегодня, 15 мая, Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон для переговоров с Риши Сунаком. В свою очередь накануне визита правительство Великобритании анонсировало поставки ВСУ сотен дронов дальностью до 200 км, а также программу обучения украинских пилотов.

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Олеся Павленко