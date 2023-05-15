Криптовалюту переводят на ФНС

Налоговая служба может стать регулятором криптовалюты в России, рассказал в интервью «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, криптокошельки ничем не отличаются от иностранных счетов, с которыми ФНС сейчас работает. Кошелек и все операции должны быть задекларированы. Кроме того, с них будет взиматься налог, поскольку возникает доход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

То, что регулированием криптовалюты займется именно ФНС, логично, считает руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин. Правда, пока к процедуре очень много вопросов, отмечает он: «ФНС обладает наибольшим базисом в части регулирования криптовалюты, поскольку это и наличие территориальных органов, и вопросы автоматизации, в которых служба является лидером, начиная с систем обмена информацией и заканчивая личными кабинетами.

Плюс здесь есть схожесть с вопросами регулирования иностранных счетов, а это то, что ФНС уже успешно реализует. Поскольку закон о финансовых цифровых активах определил крипту как имущество, если рассматривать задачу получения уведомлений об открытых криптокошельках, деклараций о том, сколько заработано на операциях с криптовалютой, то в этой части у налоговой службы достаточно инструментария.

Если смотреть шире, то не урегулировано много вопросов и с точки зрения методики оценки криптовалюты, и с точки зрения возможностей покупки, и с точки зрения контроля тех, кто использует сервисы западных бирж. Пока преждевременно давать оценку тому, какие операции будут запрещены, а какие разрешены. Вопрос скорее больше в выборе направления. Вектор задан в сторону регулирования криптовалют, а не их запрета, но вопрос в деталях».

Законопроект о регулировании крипторынка сейчас рассматривает Госдума. Замминистра финансов напомнил, что, согласно текущей версии документа, россияне могут добывать криптовалюту, продавать на внешнем рынке или держать ее. Покупать цифровые монеты или расплачиваться ими нельзя. Значит ли это, что криптобиржи окажутся вне закона?

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков подчеркивает, что требования коснутся только профессиональных участников, которые должны попасть в специальный реестр. А как контролировать операции частных лиц, пока непонятно, говорит он:

«Здесь в первую очередь имеется в виду, что на территории страны в текущей редакции законопроекта российская финансовая инфраструктура не должна использоваться для оборота криптовалют. То есть в РФ в рамках отечественных компаний, например, те же биткойн и эфириум гражданин не должен иметь возможность покупать.

Но есть еще и второй момент. В данном случае Минфин говорит об определенном реестре участников рынка криптовалют, назовем их так. Он видит, что есть конкретные лица в России, которые занимаются криптовалютой. В первую очередь мы говорим о тех, кто занимается майнингом. На участников этого реестра и будут накладываться требования законодательства.

Что делать с людьми, которые владеют цифровыми активами, не совсем понятно, поскольку предполагается, что они должны каким-то образом подтвердить их источник. Им необходимо не только показать транзакции либо раскрыть данные о биржах, где они совершали эти сделки, но и доказать, что источник приобретения криптовалюты — средства, полученные законным способом. И в этой части работы много, и нет пока никакого понимания, как это сделать, ни у Минфина, ни у Центробанка».

По итогам первого квартала Россия вышла на второе место по мощностям для майнинга криптовалют. Лидер рейтинга — Соединенные Штаты. В топ-10 также входят страны Персидского залива, Канада, Малайзия, Аргентина, Исландия и Казахстан.

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Илья Сизов