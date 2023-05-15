ФНС может стать ответственной за регулирование криптовалют в России

Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает логичным закрепление за Федеральной налоговой службой (ФНС) ответственности за регулирование криптовалют. По его словам, этот вопрос еще обсуждается.

«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС»,— сказал господин Моисеев «Известиям».

Как отметил замминистра, российские физические и юридические лица в базовом варианте смогут добывать криптовалюту, продавать ее на внешнем рынке или держать у себя. Больше ничего делать нельзя — «ни купить обратно, ни расплатиться». При этом все операции по криптокошельку должны быть задекларированы, с дохода должен быть уплачен налог.

Информация о криптокошельке должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк. ФНС может стать «окном для деклараций». «Она сейчас то же самое делает по иностранным счетам, а кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается», объяснил господин Моисеев. Росфинмониторинг должен получать сведения, так как возникают риски, например, с отмыванием денег. «Но интерфейсом для всех, кроме банков, будет ФНС»,— считает замминистра.

Законопроект о правовом регулировании майнинга криптовалют был внесен в Госдуму осенью 2022 года. Его должны были согласовать до конца прошлого года, но принятие решения отложили из-за дискуссий.

О перспективах рынка криптовалют в РФ — в колонке Ксении Куликовой «Ъ» «Майнинг любит тишину».

Леонид Уварчев