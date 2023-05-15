Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФНС может стать ответственной за регулирование криптовалют в России

Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает логичным закрепление за Федеральной налоговой службой (ФНС) ответственности за регулирование криптовалют. По его словам, этот вопрос еще обсуждается.

«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС»,— сказал господин Моисеев «Известиям».

Как отметил замминистра, российские физические и юридические лица в базовом варианте смогут добывать криптовалюту, продавать ее на внешнем рынке или держать у себя. Больше ничего делать нельзя — «ни купить обратно, ни расплатиться». При этом все операции по криптокошельку должны быть задекларированы, с дохода должен быть уплачен налог.

Информация о криптокошельке должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк. ФНС может стать «окном для деклараций». «Она сейчас то же самое делает по иностранным счетам, а кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается», объяснил господин Моисеев. Росфинмониторинг должен получать сведения, так как возникают риски, например, с отмыванием денег. «Но интерфейсом для всех, кроме банков, будет ФНС»,— считает замминистра.

Законопроект о правовом регулировании майнинга криптовалют был внесен в Госдуму осенью 2022 года. Его должны были согласовать до конца прошлого года, но принятие решения отложили из-за дискуссий.

О перспективах рынка криптовалют в РФ — в колонке Ксении Куликовой «Ъ» «Майнинг любит тишину».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...