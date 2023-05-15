Кремль рассчитывает, что после выборов в Турции ее сотрудничество с РФ углубится

Россию объединяет с Турцией «очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассчитывает, что после президентских и парламентских выборов в Турции это сотрудничество углубится. В числе сфер, в которых взаимодействуют страны, он назвал энергетику, туризм, торговлю, сельское хозяйство, автоперевозки и авиаперевозки

Представитель Кремля утверждает, что это сотрудничество «носит истинно взаимовыгодный характер». «Именно поэтому мы с большим интересом и большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением отнесем к выбору турецкого народа, но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться»,— сказал он во время пресс-колла.

Президентские и парламентские выборы прошли в Турции вчера, 14 мая. Явка на них составила рекордные 93,6%. Ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%, необходимый для победы в первом туре, но пока подсчитаны не все голоса. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,35%, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур президентских выборов запланирован на 28 мая. На парламентских выборах альянс господина Эрдогана получил 49% голосов, оппозиционная коалиция — 34%.

Подробности — в материале «Ъ» «Явка с половинной».

Лаура Кеффер