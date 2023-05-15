Глава ЦИК Турции: в стране еще не вскрыты 27 избирательных урн

На президентских выборах в Турции посчитали голоса 99,3% из более 192 тыс. урн, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. По его словам, в стране не открыты 27 урн. На участниках за рубежом открыты 84% урн, не открыты — более 1,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Распределение голосов на 09.45 по местному времени (совпадает с мск): за Эрдогана 49,4%, за Кылычдароглу 44,96%, за Огана 5,2%»,— рассказал господин Йенер журналистам (цитата по «РИА Новости»).

При этом данные онлайн-трансляции национального телевидения TRT и государственного агентства Anadolu свидетельствуют, что внутри страны подсчитано 100% голосов.

Главным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стал кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он одержал победу на большинстве зарубежных участках для голосования. На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы в первом туре кандидатам нужно набрать 50% плюс один голос. Второй тур выборов планируется 28 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Явка с половинной».

Лаура Кеффер