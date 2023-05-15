Эрдоган получил 49,35% голосов в первом туре президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов в первом туре президентских выборов в стране по итогам подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщает турецкое TV24 со ссылкой на данные Центрального избирательного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На втором месте находится единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 45% голосов. На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%.

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» с 49,31% голосов, на втором месте — оппозиционный «Народный альянс» с 35,18% голосами, на третьем — «Альянс труда и свободы» с 10,52% голосов, на четвертом — альянс АТА с 2,46%. Остальные партии и альянсы набрали меньше 1% голосов.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% голосов плюс один голос.

О выборах в Турции — в материале «Ъ» «Явка с половинной».

Олеся Павленко