Явка с половинной

В воскресенье граждане Турции на всеобщих — парламентских и президентских — выборах решали, каким быть их стране в будущем. Главным был вопрос, останется ли у руля нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития или в стране произойдет смена элит. Вокруг подсчета голосов развернулась настоящая драма: лояльные власти СМИ уверяли, что уже в первом туре побеждает президент Эрдоган, оппозиция же утверждала обратное. Окончательных итогов голосования ждут как в Турции, так и за рубежом, в первую очередь на Западе и в России. На протяжении всей избирательной кампании действующая власть обвиняла США во вмешательстве в выборы, а за несколько дней до голосования кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу выступил с аналогичными обвинениями в адрес Москвы.

Голосование на избирательных участках в Турции продолжалось с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским), а в некоторых местах и дольше из-за очередей. Около 65 млн избирателей выбирали одновременно парламент и президента, правда, основное внимание было приковано именно к выборам главы государства.

Итоги голосования должны были ответить на вопрос, закончится или нет эпоха Реджепа Тайипа Эрдогана, который управляет страной с 2003 года — сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года на посту президента.

Явка оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%, правда, оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%. Экзит-поллы в Турции запрещены, и первая информация о результатах выборов появилась около 18:00, через час после закрытия избирательных участков. Основными источниками служат два информагентства — Anadolu и Anka. По данным Anadolu, после обработки 89,1% бюллетеней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,9% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,3%. В то же время по данным новостного агентства Anka, после вскрытия более 62% избирательных урн у господина Эрдогана 48,03% голосов, а у лидера оппозиции — 46,2%. И эти цифры все время менялись.

Большие города традиционно демонстрировали победу оппозиции. Так, в Анкаре, по данным Высшей избирательной комиссии, лидирует господин Кылычдароглу с 49,5%, тогда как у президента Эрдогана — 44,5%. В Стамбуле расклад также был в пользу оппозиции — 50,41% против 44,85%. Аналогичная ситуация сложилась и в наиболее пострадавшей от февральского землетрясения провинции Хатай (49,57% против 46,56%).

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, поддерживавший господина Кылычдароглу, заявил, что публикующее результаты выборов официальное информагентство Anadolu искажает данные. «По данным, которыми мы располагаем, Кылычдароглу набирает 53,87% голосов и побеждает на выборах»,— заявил мэр журналистам. В том же духе выступил и мэр Анкары Мансур Яваш. Стало очевидно, что оппозиция уступать не намерена.

В президентских выборах приняли участие три кандидата. Основная борьба развернулась между Реджепом Тайипом Эрдаганом и лидером оппозиционного «Народного альянса» Кемалем Кылычдароглу. Согласно последним опросам, опубликованным компанией ORC, чьи исследования на предыдущих выборах были наиболее близки к итоговым результатам, господин Кылычдароглу побеждал уже в первом туре с 51,7%, тогда как президент Эрдоган набирал только 44,2% голосов. Однако многие эксперты склонялись к тому, что второй тур президентских выборов все же неизбежен, так как никто из двух фаворитов не наберет больше 50%. Часть голосов оттягивал на себя третий кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган. Кроме того, сохранятся действительными голоса лидера партии «Родина» (Memleket) Мухаррема Индже. Он снял свою кандидатуру всего за три дня до выборов, и за него уже успела проголосовать часть избирателей за рубежом, где избирательные участки открылись еще в конце апреля. Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение сохранить отданные за господина Индже голоса как есть.

В то же время и Реджеп Тайип Эрдоган, и Кемаль Кылычдароглу до самого последнего момента демонстрировали своим избирателям уверенность в победе еще в первом туре.

Так, кандидат от оппозиции и его сторонники на пятничном митинге в Анкаре прикололи к одежде значки с надписью: «Закончим в первом туре». С таким же посылом выступил на митинге в субботу в Стамбуле и президент Эрдоган. При этом он не преминул заметить, что результаты голосования станут ответом президенту США Джо Байдену. Речь о словах господина Байдена, сказанных им еще во время избирательной кампании в январе 2020 года, что США должны поощрять противников Эрдогана к победе на выборах. «Байден отдал приказ свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают. Если это так, то завтрашние бюллетени дадут ответ и Байдену»,— заявил турецкий лидер.

На протяжении всей избирательной кампании представители турецких властей обвиняли Вашингтон во вмешательстве в турецкую избирательную кампанию. В начале апреля в Анкаре возмутились встречей посла США Джеффри Флейка с Кемалем Кылычдароглу. А глава МВД Турции Сулейман Сойлу не останавливался в своей критике Вашингтона фактически до самого последнего дня. Со своей стороны, лидер оппозиции в конце прошлой недели внезапно обвинил во вмешательстве в выборы Россию. «Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу»,— написал он в Twitter в четверг. О чем идет речь, господин Кылычдароглу не пояснил. По одной из версий, он намекал на скандал, который вынудил отказаться от выборов Мухаррема Индже. Это произошло после публикации видеозаписей, где тот занимается любовью. Впрочем, как это вредило оппозиции — неясно. Скорее, снятие кандидатуры господина Индже повышало шансы Кемаля Кылычдароглу.

Москва незамедлительно отреагировала на слова лидера оппозиции. «Мы решительно отвергаем обвинения в том, что мы вмешивались в выборы. Мы высоко ценим наши отношения с Турецкой Республикой. Те, кто передает эти утверждения кандидату от оппозиции, являются лжецами»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выпад господина Кылычдароглу в адрес Москвы оказался неожиданным, так как несколько последних недель избирательной кампании он и его окружение потратили на то, чтобы убедить руководство России, что турецкая оппозиция им не враг.

Действительно, Кемаль Кылычдароглу считается прозападным кандидатом. Однако, как подчеркивал он сам в ходе избирательной кампании, «было бы неправильно ограничивать внешнюю политику Турции как провосточную или прозападную». Он также отмечал, что «турецко-российские отношения должны оставаться здоровыми и достойными».

Близкий к турецкой оппозиции колумнист и политолог Хакан Аксай в своей статье на сайте T 24 призвал не делать поспешных выводов на основе заявлений Кемаля Кылычдароглу и обратить внимание на то, что лидер оппозиции несмотря ни на что выступает за продолжение сотрудничества с Россией. Господин Аксай дал понять, что все зависит от позиции Москвы, примет ли она победу оппозиции. Если это произойдет, то Турция и Россия сохранят нынешние отношения. «Если власть в Турции перейдет из рук в руки, я думаю, между Анкарой и Москвой может быть установлен диалог, который удивит пессимистов, возможно, сразу после короткого периода замешательства. Потому что место двух стран на карте и чрезвычайно важные отношения, которые они установили друг с другом, не изменятся в одно мгновение»,— подчеркнул он.

«Гипотетический уход Эрдогана из политики — спекуляции о котором со времен протестов в Турции 2013 года стали неотъемлемой частью каждой последующей избирательной кампании — едва ли приведет к кардинальному изменению вектора внешней политики Анкары. Конечно, менее эмоциональный глава государства, скорее всего, будет в большей степени склонен опираться на традиционные внешнеполитические институты и инструменты, что обеспечит большую стабильность и последовательность в выстраивании отношений Анкары с союзниками и партнерами»,— сказал “Ъ” доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков. По его словам, наивно ожидать в случае поражения президента Эрдогана возвращения Турции «к роли послушного Западу союзника и верного проводника западных интересов». «Конечно, Кылычдароглу в ценностном отношении более прозападный и проевропейский политик. Однако это совсем не исключает конфликтную повестку Турции с внешними силами, так как Турция имеет свои собственные национальные интересы и будет их отстаивать»,— подчеркнул он. По мнению эксперта, «отношения с Россией выступают как раз ресурсом для сохранения и наращивания Турцией своей автономии, чтобы не попадать в зависимость от Запада».

Марианна Беленькая