Кылычдароглу одерживает победу на большинстве участков для голосования за границей, но у Эрдогана 56,09%

В первом туре выборов действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали голосовавшие на участках во Франции, Германии, Норвегии и странах Северной Африки. Его соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу одержал победу на всех остальных участках для голосования, находящихся за границей, в том числе в России, Канаде и США. Эти данные приводятся на сайте турецкого агентства Anadolu после подсчета 86,7% бюллетеней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

Господин Эрдоган по итогам голосования за рубежом получил 56,09%, Кемаль Кылычдароглу — 40,76%, кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган — 2,02%, снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже — 1,13%. «РИА Новости» отмечает, что перевес господину Эрдогану обеспечили участки в Германии, где живет большая турецкая диаспора.

По данным ЦИК Турции, после подсчета 100% бюллетеней внутри страны господин Эрдоган набрал 49,35% голосов, господин Кылычдароглу — 45% голосов. На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% плюс один голос. Второй тур президентских выборов пройдет в стране 28 мая.

Подробнее о выборах в Турции — в материале «Ъ» «Явка с половинной».

Лаура Кеффер