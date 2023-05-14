СМИ: из Берлина Зеленский отправится в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером, 14 мая, прибудет Париж, где, в частности, встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

Сообщается, что помимо господина Макрона президент Украины также встретится в ходе визита с премьер-министром Франции Элизабет Борн и главой МИДа Катрин Колонна.

Последний раз господин Зеленский посещал Париж 8 февраля. Тогда он провел переговоры с господином Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Германию. Утром он встретился с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером, а затем провел совместную пресс-конференцию с господином Шольцем. Накануне господин Зеленский побывал в Риме, где встречался с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском.

Эрдни Кагалтынов