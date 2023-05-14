Глава МИД Италии заявил о готовности обсуждать мир на Украине только на 10 условиях Зеленского

Министр иностранных дел Италии вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна будет рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе 10 пунктов, предложенных президентом Владимиром Зеленским. Накануне украинский лидер посетил Рим с рабочим визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антонио Таяни

Фото: Guglielmo Mangiapane/File Photo, Reuters Антонио Таяни

Фото: Guglielmo Mangiapane/File Photo, Reuters

«Италия готова выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту, но наша позиция (такая же, как Европы и НАТО) ясна: мы поддерживаем 10 пунктов мирного предложения Зеленского. Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины»,— сказал Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

«Формула мира» Владимира Зеленского, состоящая из 10 пунктов, была представлена в ноябре 2022 года. Среди условий: вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян