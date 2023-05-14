Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе

В Брюсселе началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Азертадж. Переговоры проходят при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

Стороны ведут переговоры по преодолению кризиса в Нагорном Карабахе. Встрече предшествовало очередное обострение на границе республик 11 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций со стороны Азербайджана. Господин Пашинян обвинил Азербайджан в военной провокации с целью срыва запланированных переговоров.

1 июня глава Азербайджана и премьер Армении намерены встретиться в Кишиневе — там к ним присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

2 мая министры иностранных дел республик Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Вашингтоне, посредником был госсекретарь США Энтони Блинкен. 10 ноября 2020 года страны подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы.

Об урегулировании азербайджано-армянского конфликта — в материале «Ъ» «В карабахском конфликте троится от посредников».

Григорий Лейба