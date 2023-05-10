В карабахском конфликте троится от посредников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились 14 мая провести переговоры в Брюсселе при содействии главы Европейского совета Шарля Мишеля. Цель контактов — приблизить согласование мирного договора между республиками. До того же, как свои посреднические усилия активизировал Евросоюз, главы МИДов двух стран Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встречались в Вашингтоне. В РФ не скрывают, что видят в этих контактах стремление Запада разрушить трехсторонний формат между Москвой, Ереваном и Баку. Между тем 9 мая, когда господин Пашинян находился на параде Победы на Красной площади, в МИД Армении поспешили заявить: аналогичная брюссельской встреча совсем скоро состоится и в столице РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первой о предстоящих в штаб-квартире ЕС армяно-азербайджанских переговорах на высшем уровне сообщила 8 мая Financial Times. А к вечеру того же дня официальный релиз о возобновлении брюссельского формата появился на портале Евросовета.

«Президент Мишель продолжает поддерживать тесные контакты с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы продвигать усилия ЕС по обеспечению стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Лидеры договорились вновь собраться 14 мая 2023 года на трехсторонней встрече в Брюсселе»,— говорится в заявлении.

До сих пор было известно, что 1 июня господа Пашинян и Алиев встретятся в Кишиневе, где пройдет саммит Европейского политического сообщества, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Однако новость о дополнительных дипломатических контактах при посредничестве ЕС стала неожиданностью.

В Евросоюзе дали понять, что намерены активнее взяться за карабахское урегулирование, и отныне главы Армении и Азербайджана могут стать в Брюсселе частыми гостями. До этого господин Мишель уже выступал посредником между ними в декабре 2021 года и в апреле 2022 года. «Лидеры договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо для обсуждения текущих событий на местах»,— уведомили в Европейском совете.

Впрочем, активизация европейских посредников вовсе не означает, что у них есть четкий план урегулирования конфликта. По крайней мере, два дипломатических источника издания Politico в ЕС подтвердили ,что «повестка дня еще не определена официально». При этом они признают, что 14 мая ожидаются «переговоры с высокими ставками». В Брюсселе их рассматривают как «продолжение важных и позитивных мирных переговоров», состоявшихся недавно в Вашингтоне.

Напомним, в начале мая в США по приглашению госсекретаря Энтони Блинкена прилетали главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Азербайджана Джейхун Байрамов (см. “Ъ” от 5 мая). Там их ждал переговорный марафон — от встречи с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном в Белом доме до дискуссий с участием господина Блинкена. Господа Мирзоян и Байрамов имели также возможность пообщаться в двустороннем формате. В итоге госсекретарь Блинкен остался весьма доволен прошедшими контактами, заявив, что стороны «добились ощутимого прогресса в заключении прочного мирного соглашения», которое, по его словам, «находится в пределах видимости, в пределах досягаемости».

Однако лидеры Армении и Азербайджана не были столь же оптимистичны. Так, Никол Пашинян рассказал об оставшихся принципиальных разногласиях в том, что касается признания территориальной целостности республики площадью 29,8 тыс. кв. м (то есть в границах Армянской ССР), механизмов гарантии безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев и вовсе заявил, что прямые переговоры между Баку и Ереваном без внешних посредников были бы куда полезнее.

Сейчас одним из серьезных препятствий для заключения мира остается напряженность вокруг КПП, установленного азербайджанской стороной 23 апреля при въезде в Лачинский коридор. Это единственная дорога, которая соединяет Армению с Карабахом, а точнее — с территориями, оставшимися от непризнанной Нагорно-Карабахской республики после шестинедельной войны 2020 года. В Баку объяснили этот шаг необходимостью «пресечь контрабанду оружия», в то время как в Ереване обвинили Азербайджан «в блокаде Арцаха» (армянское название Карабаха) и в подготовке к этническим чисткам. В Вашингтоне ограничились тем, что выразили обеспокоенность новым статус-кво в регионе, но на ситуацию в целом не повлияли.

Между тем в Москве на посредническую активность США и особенно Евросоюза смотрят с нескрываемым раздражением. И в Кремле, и на Смоленской площади постоянно подчеркивают: основой мирного соглашения может быть исключительно трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое в ноябре 2020 года остановило войну в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл этот документ и перечисленные в нем пункты «безальтернативными».

Правда, с тех пор стороны не приблизились к полноценному заключению мира, и в Москве винят в этом Запад. Когда в октябре 2022 года ЕС решил отправить гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила: «Мы усматриваем в этом… очередные попытки Европейского союза любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия нашей страны». Ранее Захарова обвинила США и Францию в том, что они сознательно «отправили на свалку истории» формат Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Москва, Вашингтон и Париж выступали сопредседателями группы, чья работа окончательно сошла на нет после 24 февраля 2022 года).

В ЕС отрицают, что пытаются вбить клин между Россией и соседями, вытесняя ее из миротворческого процесса. «Мы изо всех сил старались донести до россиян, что это не какая-то геополитическая игра для ЕС… Если у нас на самом деле одна цель, то мы можем дополнять усилия друг друга, а не рассматривать это как конкуренцию»,— говорил спецпредставитель ЕС по Южном Кавказу Тойво Клаар во время визита в Баку в начале марта. Тогда же он предложил помочь российским миротворцам в Карабахе — предоставить им дополнительные средства проверки грузов, которые перевозят через Лачинский коридор (см. “Ъ” от 9 марта).

О том, что нет никаких альтернативных «западных» проектов, говорил и премьер Армении. В свете новостей о том, что 14 мая он летит в Брюссель на переговоры с господином Алиевым, эксперты по-новому посмотрели на рабочий визит Никола Пашиняна в Москву 9 мая. Хотя в качестве основной цели называлось участие армянского главы в параде Победы на Красной площади, не исключено, что Пашинян также сверил часы с Кремлем в преддверии своей поездки в штаб-квартиру ЕС. Как раз в тот же день замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян объявил: после брюссельской встречи в Москве пройдут уже новые переговоры с участием Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, и тоже в трехстороннем формате. По словам господина Ованнисяна, от недавней встречи в Вашингтоне «никто не ждал чудес», так что «работа будет продолжена».

«Тем, что в принципе лидеры стран—членов ОДКБ и ЕАЭС собрались на 9 мая в Москве, они подчеркнули союзнические отношения с Россией,— отметил в беседе с “Ъ” армянский политолог, эксперт Центра Орбели Джонни Меликян.— Что касается приверженности трехстороннему заявлению, то позиция Армении такова: есть один процесс переговоров, но за эти два года выросли различные площадки. Параллельно с московским форматом появился брюссельский, с начала СВО мы видим некоторую конкуренцию этих платформ. Но что бы ни говорили о том, что на какой-то из площадок стороны нашли точки соприкосновения, сложно представить, что они выйдут на проект мирного соглашения, пока не будут согласованы принципиальные вопросы».

Между тем в Кремле трехстороннюю встречу Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Владимира Путина пока не анонсировали.

Антонина Дроздова