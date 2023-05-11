Армения обвинила Азербайджан в попытках сорвать предстоящие переговоры в Брюсселе и Кишеневе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в военной провокации с целью срыва запланированных переговоров в Брюсселе (14 мая) и Кишеневе (1 июня). Министерство иностранных дел Армении призвало Баку прекратить применение силы. Об обстреле позиций со стороны Азербайджана Минобороны Армении сообщило сегодня утром.

На заседании правительства господин Пашинян заявил, что утром 11 мая бойцы ВС Азербайджана открыли артиллерийский огонь в направлении армянских боевых позиций возле села Сотк. Пострадали четыре человека, указал армянский премьер.

«Сегодняшняя провокация нацелена также на срыв трехсторонней встречи в Брюсселе и переговоров 1 июня в Кишеневе»,— считает господин Пашинян (цитата — «АМИ Новости-Армения»).

Данные премьера об обстреле позднее дублировал армянский МИД. Министерство назвало произошедшее нарушением принципов международного права и демонстрацией «пренебрежительного отношения» азербайджанской стороны к достигнутым в разное время договоренностям.

«Действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются также открытым пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече, а также к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, направленным на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, усилиям заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе международных партнеров»,— указано в официальном заявлении армянского МИДа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться 14 мая в Брюсселе. 1 июня переговоры сторон пройдут в Кишеневе — к ним присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. До этого, 2 мая, главы дипломатических ведомств республик Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретились в Вашингтоне — посредником выступал госсекретарь США Энтони Блинкен. 10 ноября 2020 года стороны заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы — в Сочи.

Подробнее о дипломатическом урегулировании армяно-азербайджанского конфликта — в материале «Ъ» «В карабахском конфликте троится от посредников».

Григорий Лейба