Минобороны Армении сообщило о ранении двух военных при атаке ВС Азербайджана

Минобороны Армении заявило, что рано утром 11 мая военнослужащие Азербайджана в направлении села Сотк окрыли артиллерийский огонь. Позже ведомство сообщило, что по состоянию на 07:00 (06:00 по мск) были ранены двое армянских военных. Азербайджанская сторона пока не комментировала ситуацию.

«11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка»,— сообщается на сайте ведомства.

Село Сотк расположено в Гехаркуникской области. 13 сентября 2022 года военные Азербайджана начали наступление на армянские позиции в Сюнике, Вайоц Дзоре и Гегаркунике. Бои с шли на разных направлениях, в том числе по направлению села Сотк, Варденис, Артаниш, Горис, Капан, Джермук, Ишханасар. Вечером 14 сентября стороны договорились о прекращении огня.

14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев должны встретиться в Брюсселе. Они будут обсуждать согласование мирного договора при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. После этого их переговоры пройдут в Кишиневе.

Подробнее — в материале «В карабахском конфликте троится от посредников».

Анастасия Ларина