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Коммерсантъ FM
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Россияне повышают класс отдыха

Какие варианты в Турции выбирают состоятельные путешественники

Состоятельные россияне меняют схему отдыха в Турции. Один из трендов — отказ от полноценных пакетных предложений. Как сообщают представители туриндустрии, обеспеченные клиенты нередко просят забронировать им номер в люксовом отеле, а перелет организуют самостоятельно, причем добираются они до курортов все чаще на бизнес-джетах.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аренда самолетов сейчас действительно пользуется спросом у состоятельных россиян, отметил авиационный специалист компании Jet Partners Сергей Беляев. Правда, услуга, по его словам, за год подорожала в три раза:

«В связи с последними событиями у нас очень существенно сократился парк джетов, способных выполнить перелет из России куда-либо за рубеж. Если ранее таких самолетов было условно в районе 500, то сейчас их осталось всего 20-25, соответственно, выросли на цены на такие перелеты.

Если раньше мы говорили о том, что условный рейс Москва-Стамбул и Москва-Анталья на джете категории mid-size, 8-местном небольшом самолетике типа Hawker, стоил в районе €20-30 тыс., то сейчас цены начинаются от 4,5-5 млн руб. за перелет в одну сторону. То есть стоимость выросла примерно раза в три.

Как россияне относятся к стыковочным рейсам

Как россияне относятся к стыковочным рейсам

Если вы выбираете рейс на джете, то вас будет ждать стюардесса и экипаж, с которым вы можете даже иногда общаться в полете. Также в цену перелета включены премиальное питание из лучших ресторанов и алкогольные и безалкогольные напитки. Также к услугам — отдельный терминал вылета, паспортного и таможенного контроля. В этом случае путешественники не соприкасаются с другими пассажирами».

Популярность аренды частных самолетов объясняется нехваткой мест в салонах бизнес-класса на регулярных рейсах в Турцию, сообщает профильное издание TourDom со ссылкой на участников рынка. Спрос на такие билеты, по их данным, вырос, а перевозчики, в свою очередь, сократили число перелетов на Boeing и Airbus, опасаясь ареста судов.

Для многих состоятельных россиян Турция стала приемлемой альтернативой пляжным курортам Евросоюза, подчеркнул гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Вместе со спросом заметно выросли и цены на размещение в отелях, в среднем на 20%, добавил он:

«Россияне, которые привыкли отдыхать в дорогих отелях Испании, Франции, Италии, Греции и Кипра, начинают все чаще лететь в Турцию. Стоимость самого дешевого номера в премиальном отеле стартует от €700-800 в сутки за двоих. Дальше цена уходит в космос: есть номера и по €3 тыс., и по €5 тыс., и по €10 тыс. Как правило, в таких гостиницах есть собственный аквапарк.

Недавно мы продали даже тур за €15 тыс., но там включено проживание на вилле в 180 кв. м с собственным бассейном.

В эти деньги входят, естественно, и напитки экстра-класса: шампанское Moet & Chandon, 25-летний виски, французский коньяк XO, и услуги личного дворецкого. Если мы говорим про Объединенные Арабские Эмираты, то там на курортах не будет такого набора напитков».

Какие направления наиболее привлекательны для россиян

Какие направления наиболее привлекательны для россиян

Организация комфортного отдыха на турецких пляжах из-за наплыва туристов сейчас тоже требует особого подхода, пояснил управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный. Клиенты, по его словам, готовы пойти для этого на дополнительные траты:

«Очень популярная услуга — заранее бронировать лежаки на пляжах, потому что их количество ограничено. В этом случае часто берут в аренду небольшие полудомики. В зависимости от того, на какой линии они находятся, стоимость может быть очень высокой, она доходит до €500 в сутки. Обычно туда можно заказать какую-то еду в течение дня.

Что касается отдыха на виллах, то к гостям в таком случае приставлен дворецкий, который помогает с решением вопросов. Это тоже очень актуально, потому что гостиницы перегружены на пике сезона, особенно в июле, и услуги батлера в этом случае бывают очень кстати».

Опрошенные “Ъ FM” участники рынка также обращают внимание на тренд, связанный с перелетом бизнес-джетами из Турции. По их словам, состоятельные туристы теперь чаще арендуют самолеты в Стамбуле, а уже оттуда добираются на них до европейских курортов.

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Алексей Нарышкин

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