Россияне повышают класс отдыха

Состоятельные россияне меняют схему отдыха в Турции. Один из трендов — отказ от полноценных пакетных предложений. Как сообщают представители туриндустрии, обеспеченные клиенты нередко просят забронировать им номер в люксовом отеле, а перелет организуют самостоятельно, причем добираются они до курортов все чаще на бизнес-джетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аренда самолетов сейчас действительно пользуется спросом у состоятельных россиян, отметил авиационный специалист компании Jet Partners Сергей Беляев. Правда, услуга, по его словам, за год подорожала в три раза:

«В связи с последними событиями у нас очень существенно сократился парк джетов, способных выполнить перелет из России куда-либо за рубеж. Если ранее таких самолетов было условно в районе 500, то сейчас их осталось всего 20-25, соответственно, выросли на цены на такие перелеты.

Если раньше мы говорили о том, что условный рейс Москва-Стамбул и Москва-Анталья на джете категории mid-size, 8-местном небольшом самолетике типа Hawker, стоил в районе €20-30 тыс., то сейчас цены начинаются от 4,5-5 млн руб. за перелет в одну сторону. То есть стоимость выросла примерно раза в три.

Если вы выбираете рейс на джете, то вас будет ждать стюардесса и экипаж, с которым вы можете даже иногда общаться в полете. Также в цену перелета включены премиальное питание из лучших ресторанов и алкогольные и безалкогольные напитки. Также к услугам — отдельный терминал вылета, паспортного и таможенного контроля. В этом случае путешественники не соприкасаются с другими пассажирами».

Популярность аренды частных самолетов объясняется нехваткой мест в салонах бизнес-класса на регулярных рейсах в Турцию, сообщает профильное издание TourDom со ссылкой на участников рынка. Спрос на такие билеты, по их данным, вырос, а перевозчики, в свою очередь, сократили число перелетов на Boeing и Airbus, опасаясь ареста судов.

Для многих состоятельных россиян Турция стала приемлемой альтернативой пляжным курортам Евросоюза, подчеркнул гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Вместе со спросом заметно выросли и цены на размещение в отелях, в среднем на 20%, добавил он:

«Россияне, которые привыкли отдыхать в дорогих отелях Испании, Франции, Италии, Греции и Кипра, начинают все чаще лететь в Турцию. Стоимость самого дешевого номера в премиальном отеле стартует от €700-800 в сутки за двоих. Дальше цена уходит в космос: есть номера и по €3 тыс., и по €5 тыс., и по €10 тыс. Как правило, в таких гостиницах есть собственный аквапарк.

Недавно мы продали даже тур за €15 тыс., но там включено проживание на вилле в 180 кв. м с собственным бассейном.

В эти деньги входят, естественно, и напитки экстра-класса: шампанское Moet & Chandon, 25-летний виски, французский коньяк XO, и услуги личного дворецкого. Если мы говорим про Объединенные Арабские Эмираты, то там на курортах не будет такого набора напитков».

Организация комфортного отдыха на турецких пляжах из-за наплыва туристов сейчас тоже требует особого подхода, пояснил управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный. Клиенты, по его словам, готовы пойти для этого на дополнительные траты:

«Очень популярная услуга — заранее бронировать лежаки на пляжах, потому что их количество ограничено. В этом случае часто берут в аренду небольшие полудомики. В зависимости от того, на какой линии они находятся, стоимость может быть очень высокой, она доходит до €500 в сутки. Обычно туда можно заказать какую-то еду в течение дня.

Что касается отдыха на виллах, то к гостям в таком случае приставлен дворецкий, который помогает с решением вопросов. Это тоже очень актуально, потому что гостиницы перегружены на пике сезона, особенно в июле, и услуги батлера в этом случае бывают очень кстати».

Опрошенные “Ъ FM” участники рынка также обращают внимание на тренд, связанный с перелетом бизнес-джетами из Турции. По их словам, состоятельные туристы теперь чаще арендуют самолеты в Стамбуле, а уже оттуда добираются на них до европейских курортов.

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Алексей Нарышкин