Туры стыков не боятся

Расширение полетных программ и появление стыковочных рейсов стимулировало активность туристов в этом летнем сезоне. Продажи организованных туров год к году увеличились в 1,5–2 раза, несмотря на рост среднего чека на 30%, а самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, Египет и ОАЭ. Доля России в структуре спроса резко сократилась, но в течение сезона спрос на внутренние туры еще может вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продажи организованных туров на лето к середине мая выросли в два раза относительно аналогичного периода 2022 года, подсчитали в Travelata.ru. Динамике не помешало увеличение средней стоимости забронированного зарубежного тура на 31,4%, до 208,4 тыс. руб., а внутреннего — на 30,4%, до 91,6 тыс. руб. В «Слетать.ру» отмечают увеличение продаж на 58% год к году. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что выраженный рост продаж по всем направлениям объясняется низкой базой прошлого года, расширением полетных программ и появлением новых направлений. «За год сформировались рейсы со стыковками, ориентированные именно на российских туристов, из-за чего Черногория без наличия прямой перевозки у нас оказалась десятой по востребованности на лето»,— рассказывает она.

По данным Travelata.ru, самым популярным направлением организованного туризма остается Турция с долей 48% летних продаж против 33% годом ранее. Средняя стоимость бронирования за год выросла на 27,2%, до 221,3 тыс. руб. На втором месте среди зарубежных направлений, по данным «Слетать.ру»,— Египет с 10% продаж. Годом ранее на страну приходилось только 1,4% из-за ограниченного авиасообщения. Средняя стоимость забронированного тура в Египет за год выросла на 30,8%, до 190,5 тыс. руб. На ОАЭ, по оценкам «Слетать.ру», приходится 4,1% туров на лето против 1,9% годом ранее. Средний чек при бронировании вырос на 23%, до 205,2 тыс. руб. У самостоятельных путешественников этим летом, согласно OneTwoTrip, лидируют Ереван, Стамбул, Анталья, Бишкек и Денпасар (Бали). По оценкам «Яндекс.Путешествий», спрос на авиаперелеты за рубеж за год в среднем вырос на 77,6%, а стоимость — в 1,5 раза.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин полагает, что выездной турпоток по всем направлениям в этом году может вырасти минимум на 20%, но динамика будет сильно зависеть от конкретной локации. В частности, господин Горин ждет роста продаж Турции, рассчитывая на снижение стоимости отелей в обозримой перспективе, и хорошую динамику в странах Юго-Восточной Азии. Дарья Домостроева рассчитывает и на хорошую динамику по ОАЭ, отмечая, что это направление часто дешевле Турции.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе из-за общей высокой стоимости зарубежного отдыха допускает, что в этом летнем сезоне выездной турпоток окажется сопоставим с показателями прошлого года либо снизится.

Позитивным для рынка может стать расширение направлений. На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, а МИД РФ отменил рекомендацию не продавать туры в страну. По данным Ostrovok.ru, это привело к росту числа поисков средств размещений в Грузии за сутки в восемь раз, а бронирований — на 20%. По словам Дмитрия Горина, туроператоры уже стали предлагать пакетные туры в Грузию, а общее число поездок в страну в этом году может превысить 1 млн против 873,4 тыс. в 2022 году. Но, отмечает господин Горин, туристическая емкость направления сравнительно небольшая. «Все страны постсоветского пространства формируют примерно 7% всех продаж туров, с Грузией показатель может достичь 9%»,— говорит он.

Доля России в продажах организованных туров на лето сократилась до 21% против 51% годом ранее, подсчитали в Travelata.ru. Еще 8% спроса пришлось на Абхазию, где стоимость бронирования за год выросла на 34,7%, до 104,8 тыс. руб. Майя Ломидзе считает, что турпоток по России летом еще может вырасти на 10–15% относительно прошлого года. В Ostrovok.ru наиболее востребованными внутренними направлениями на летние месяцы по гостиничным бронированиям называют Санкт-Петербург, Сочи, Москву, Анапу и Калининград.

Александра Мерцалова