Отпуск сверяет бюджет

Летний отдых в 2023 году станет существенно дороже. Одни лишь авиабилеты по России в разгар туристического сезона вырастут в цене на 10%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные ФАС. При этом министр привел еще и цифры Росстата, согласно которым перелеты по стране подорожают сразу на 20%. А проживание в гостиницах — в среднем на 8%. Но, несмотря на рост цен, спрос на турпоездки летом вырастет на 5%, ожидают в Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Повышенный интерес уже отмечает и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он согласен, что в этом году отдыхать в России станет гораздо дороже. Особенно это касается премиального сегмента, уточняет собеседник “Ъ FM”:

«Цены повысили как авиакомпании, так и отели. При этом рост варьируется от уровня инфляции. Правда, есть исключения в премиальном сегменте. Стоимость размещения в пятизвездных гостиницах может оказаться и более высокой по сравнению с 2022 годом — на 15% и более.

В целом видно, что спрос большой, и есть в том числе определенный дефицит качественной инфраструктуры — это, прежде всего, гостиницы "пять звезд".

С учетом того, что поездки фактически бронируются и оплачиваются ближе к дате путешествия, глубина продаж есть, но она недостаточная, чтобы говорить о большой занятости номерного фонда.

Что касается турпакетов, предварительно мы исходим из того, что рост есть, и он составляет 5-7% по сравнению с прошлым годом. Однако все зависит от региона. Есть регионы, которые показывают и большую динамику по спросу. Если говорить о ценах, то они будут выше в среднем на 8-15%. Это связано и со стоимостью транспортных расходов на перелет. В пик сезона — июль, август — все-таки стоимость отдыха будет выше, чем годом ранее. С этим согласны и в ФАС, и в Росстате, и в Минтрансе».

По международным направлениям участники рынка фиксируют еще более резкий рост цен. Путевки стали дороже в среднем на 70%, а в ряде случаев и в два раза. В основном это связано с ограничением авиаперелетов.

В топ-5 самых востребованных направлений на лето входят Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, а также Мальдивы. Однако именно турецкие курорты подорожали сильнее всего, и им активно ищут замену, отмечает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Значительный скачок произошел по международным направлениям, особенно по Турции. Рост цен по сравнению с прошлым годом составил где-то порядка 50-70%. А особенно это проявляется в премиум-сегменте.

Что касается бюджетного, эконом-сегмента, турецкие отельеры в мае резко пересмотрели цены, поскольку поняли, что загрузки нет, люди ищут альтернативные рынки.

Например, летом очень сильно выросло число запросов на отдых в ОАЭ, хотя это жаркое направление, но скидки по отелям там составляют порядка 30-50%. Египетские отельеры сильно демпингуют по ценам — в среднем на 30%. Если говорить про премиум, то качественные турецкие гостиницы конкурируют сейчас с мальдивскими. Люди пытаются транзитными путями полететь на Кипр, в Грецию и в Таиланд».

По данным “Ъ”, авиабилеты на рейсы внутри страны уже подорожали год к году на 10%. На майские каникулы самыми востребованными направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минводы и Екатеринбург. А из международных рейсов востребованными оказались перелеты в Стамбул, Анталью и Ереван. Причем билеты в Турцию, наоборот, подешевели по сравнению с 2022 годом.

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Яна Загоровская, Владислав Викторов