Шуваловский корпус МГУ переводят на дистанционное обучение из-за кори

Шуваловский корпус Московского государственного университета (МГУ) переводят на дистанционное обучение с 12 по 26 мая из-за обнаруженного случая кори. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректора МГУ Виктора Садовничего.

Как следует из документа, студенты и сотрудники, не контактировавшие с заболевшим корью студентом, а также дважды привитые или переболевшие, смогут посещать Шуваловский корпус и принимать участие в очных мероприятиях по государственной итоговой аттестации.

Согласно приказу, на дистанционное обучение переводят и студентов программ дополнительного образования, а также учащихся кружков, расположенных в Шуваловском корпусе.

В Шуваловском корпусе МГУ находятся факультеты политологии, государственного управления, исторический, философский факультеты, Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере и Общеуниверситетский центр художественных и природных коллекций.

Накануне РБК со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что у студента исторического факультета МГУ обнаружена корь. Позже ТАСС со ссылкой на источник писал, что Шуваловский корпус переведут на дистанционное обучение.

Ранее в мае в МГУ на дистанционное обучение перевели студентов факультетов вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования из-за кори. В апреле на удаленку переводили студентов Российского государственного университета нефти, газа им. И. М. Губкина и один из корпусов Российского технологического университета.

О распространении кори в России — в материале «Ъ» «Покорение кори».

Олеся Павленко