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Пять факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за заражения корью на истфаке

У студента исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выявлена корь, сообщило РБК столичное управление Роспотребнадзора. Студентов факультетов в Шуваловском корпусе МГУ переведут на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Помимо истфака в Шуваловском корпусе расположены факультеты государственного управления, политологии, философии, а также Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания»,— рассказали РБК в управлении Роспотребнадзора.

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В начале мая МГУ перевел на дистанционное обучение студентов факультетов вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования. В пресс-службе университета заявили, что в МГУ был выявлен один случай кори.

В апреле на удаленку из-за кори переводили студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, а также один из корпусов Российского технологического университета.

По состоянию на 3 мая общее число заболевших с начала года в России приблизилось к 1 тыс., случаи кори выявлены в 44 регионах. Санитарные власти настаивают, что вспышки носят локальный характер, ситуация контролируемая. При этом в большинстве регионов «Ъ» сообщили, что случаи инфекции завезены от соседей.

Подробнее о распространении кори в России — в материале «Покорение кори».

Эрдни Кагалтынов

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