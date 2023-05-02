Три факультета МГУ перешли на дистанционку из-за подозрения на корь

Второй учебный корпус Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова переходит на дистанционное обучение с сегодняшнего дня до 17 мая включительно. Решение принято в рамках эпидемических мер из-за кори, поскольку в приказе отмечается, что работники, прошедшие двукратную вакцинацию от этого заболевания или же перенесшие его, могут работать из здания.

В пресс-службе вуза «РИА Новости» сообщили, что в МГУ выявлен «один случай кори». Во втором учебном корпусе МГУ располагаются следующие факультеты: вычислительной математики и кибернетики, факультет космических исследований и педагогического образования.

«Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что случай кори пока не подтвержден. В столичном управлении Роспотребнадзора журналистам сообщили, что в МГУ зарегистрирован случай «подозрения на корь у студента», руководству вуза было направлено предписание принять все необходимые противоэпидемические меры. Корь подозревают у студента факультета вычислительной математики и кибернетики.

В апреле на удаленку из-за кори переводили студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, а также один из корпусов Российского технологического университета.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Университет кори и газа».

Мария Федотова