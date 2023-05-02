У США остался месяц на урегулирование ситуации с госдлогом

У США есть месяц до достижения потолка госдолга, предупредила глава Минфина Джанет Йеллен. 1 мая она направила соответствующее письмо спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти. В нем говорится, что «к началу июня, а возможно, даже к 1 июня» ведомство не сможет продолжать удовлетворять все обязательства правительства, если до этого времени Конгресс не увеличит порог или не приостановит действие порога государственного долга. Национальный дефолт повлечет негативные последствия не только для самих США, но и для всей мировой экономики. Пока демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации не удалось урегулировать вопрос. Джо Байден впервые с января согласился обсудить с лидерами Конгресса пути выхода из кризиса. Встреча назначена на 9 мая.

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Напомним, в последний раз госдолг США достиг законодательно установленного потолка в январе 2023 года. Всего с 1960 года Конгресс США пересматривал параметр 78 раз. Подробнее о ситуации с госдолгом США читайте в публикации «Ъ» «По зову американского долга».