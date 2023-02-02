О госдолге нужно потолковать

После того как США достигли потолка госдолга, в Вашингтоне вновь заговорили об угрозе дефолта. Он может наступить уже в июне. Администрация президента Джо Байдена и республиканцы вступили в переговоры по этому вопросу, но компромисс пока не просматривается. В Белом доме опасаются, что контролируемая Республиканской партией Палата представителей будет требовать сокращения трат по линии медицинского и пенсионного страхования. А это для Джо Байдена и его соратников неприемлемо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Состоявшаяся в среду встреча Джо Байдена со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти была посвящена предотвращению дефолта Америки, который может наступить уже в июне. Как заявил журналистам господин Маккарти по итогам переговоров, «самая большая угроза для Америки — это (государственный.— “Ъ”) долг». У Соединенных Штатов «большие доходы», просто нужно решать вопрос с расходами, чтобы сбалансировать бюджет, отметил он. А также подчеркнул, что среди республиканцев существует консенсус по этому вопросу и на переговорах с президентом он отстаивает точку зрения партии.

Пока договориться о каком-либо варианте сокращения бюджетных трат не удалось, добавил спикер палаты: «Никаких договоренностей, никаких обещаний, кроме того, что мы продолжим этот разговор». Однако часовую беседу с Джо Байденом он охарактеризовал как «хорошую». Спикер добавил, что дискуссии продолжатся и «есть возможность прийти к соглашению с обеих сторон».

Белый дом, который всего лишь месяц назад призывал не политизировать вопрос госдолга, тоже выступил с оптимистичным заявлением по итогам встречи. «Президент приветствует дискуссию с отдельными лидерами Конгресса о том, как сократить дефицит (бюджета.— “Ъ”) и контролировать государственный долг, продолжая при этом рост экономики»,— говорилось в документе, распространенном пресс-службой ведомства.

О том, как планируется сокращать бюджетные траты или хотя бы в каком направлении стороны хотят двигаться, пока не сообщается. Кевин Маккарти лишь признал, что у него и у Джо Байдена разные взгляды на поднятие потолка долга.

Как сообщает The Hill, перед встречей Белый дом распространил служебную записку за подписью директора Национального экономического совета Брайана Диза и директора Офиса управления и бюджета Шаланды Янг. В ней отмечалось: американский лидер будет давить на Кевина Маккарти, дабы он взял на себя обязательство, что республиканцы не допустят дефолта. Кроме того, чиновники настаивали на том, чтобы Палата представителей сделала свои предложения по этому вопросу публичными. Вероятно, администрация опасается, что палата будет требовать от американского правительства сокращения трат по линии медицинского и пенсионного страхования. И это для нее неприемлемо.

В последние дни Белый дом не раз критиковал правых республиканцев за попытки пересмотреть социальные программы Medicare и Social Security, напоминает издание.

Любое сокращение этих программ — крайне непопулярная мера и, если даже сокращения по ним все-таки начнутся, демократическая администрация категорически против того, чтобы это ассоциировалось именно с ней.

Так же болезненно демократы относятся и к аргументу, что их тактика — бесконтрольные траты денег налогоплательщиков. Джо Байден не раз отмечал, что бывший президент-республиканец Дональд Трамп добавил триллионы долларов к федеральному дефициту за время своего пребывания у власти. А вот при господине Байдене дефицит снизился примерно на $1 трлн. В свою очередь, сторонники экс-президента парировали, что тогда просто не было выбора, поскольку страна боролась с пандемией.

Другой вариант для компромисса в контексте госдолга, который обсуждался как на публике, так и за закрытыми дверями в Палате представителей, когда Кевин Маккарти за голоса однопартийцев выторговывал себе место спикера,— сокращение некоторых бюджетных трат до уровня предыдущего финансового года. Например, предлагалось урезать уже согласованное бюджетное финансирование Пентагона примерно на 10%, с чем даже многие республиканцы не готовы согласиться.

Есть и другие варианты. Так, например, сопредседатель группы умеренных республиканцев (Problem Solvers Caucus), член Палаты представителей Брайан Фицпатрик в прямом эфире Fox News предложил вместо самого принципа поднятия потолка федерального долга, разрешенного Конгрессом, ограничить госдолг долей национального производства.

Издание Politico тем временем со ссылкой на свои источники сообщает, что в приватном порядке чиновники Белого дома в преддверии встречи Джо Байдена и Кевина Маккарти обсуждали потенциал компромисса с республиканским лидером. И речь, как отмечает Politico, пока может идти о «небольших уступках, которые позволили бы ему (Кевину Маккарти.— “Ъ”) сохранить лицо перед однопартийцами». Обсуждалось, например, создание комиссии для изучения будущих реформ в области расходов.

Издание полагает: все это говорит о том, что любое соглашение, которое Белый дом мог бы поддержать на этом раннем этапе, вряд ли понравится Республиканской партии. «Все указывает на то, что в отсутствие радикального сокращения бюджета и сокращения некоторых программ, которые отстаивал Джо Байден, правое крыло фракции республиканцев в Палате представителей не планирует соглашаться на поднятие потолка»,— цитирует Politico одного из неназванных экономических советников Джо Байдена. «Маккарти еще не продемонстрировал, что он может убедить максималистов в своей партии согласиться на что-либо, кроме позиции "все или ничего"»,— подвел собеседник Politico итог, предрекая долгие дебаты по этому вопросу.

Екатерина Мур, Вашингтон