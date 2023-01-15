Демократы рискуют остаться в долгу

США достигнут потолка госдолга уже 19 января; если его не поднять, Америке и всей мировой экономике могут грозить разрушительные последствия, предупредила республиканцев, контролирующих Палату представителей, глава американского Минфина Джанет Йеллен. Консерваторы, похоже, только этого и ждали и просят в обмен на согласие поднять потолок госдолга урезать уже принятый бюджет. Белый дом на уступки идти не собирается. И хотя потолок, скорее всего, поднимут, эксперты ожидают настоящей битвы в Конгрессе, а также определенных компромиссов со стороны администрации. Не исключено, что одним из таких компромиссов станет снижение военных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Государственные заимствования США достигнут ранее согласованного Конгрессом потолка уже 19 января 2023 года. Об этом в письме спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти сообщила в пятницу министр финансов Джанет Йеллен. «Пишу, чтобы сообщить вам, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенная задолженность Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет установленного законом предела. Как только лимит будет достигнут, Минфину необходимо будет начать принимать определенные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт Соединенных Штатов по своим обязательствам»,— отметила министр.

По словам госпожи Йеллен, если не предпринять срочных шагов сейчас, «невыполнение обязательств правительством нанесет непоправимый ущерб государству» и пострадают не только «экономика США, благополучие всех американцев, но и международная финансовая стабильность».

Сейчас потолок госдолга США находится на уровне $31,4 трлн и, по прогнозам, в текущем финансовом году достигнет 138% от ВВП.

Рост закредитованности американской экономики — одна из главных тревог американского общества.

Согласно Rasmussen Report, 76% избирателей озабочены этой проблемой. И половина респондентов недовольна двухпартийным декабрьским законом о дополнительных бюджетных тратах на $1,7 трлн в текущем финансовом году (именно в этот документ были включены и $45 млрд помощи Украине). Как ранее предупреждал сенатор Рэнд Пол, выступавший против этого законопроекта, его принятие приведет к повышению закредитованности США еще на $1,1 трлн.

Бюджетные траты, утвержденные Конгрессом, который до января полностью контролировался демократами, привел к резкому недовольству крайне правых консерваторов. Особенно их возмутило, что за документ проголосовали 18 сенаторов-республиканцев, включая их лидера Митча Макконнелла. В итоге конгрессмены из «Кокуса свободы» в Палате представителей во главе с законодателем Чипом Роем пообещали блокировать любые инициативы проштрафившихся, по их мнению, однопартийцев.

Кроме того, из-за опасений, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти тоже может согласиться на сделку с демократами в будущем, члены «Кокуса свободы» поддержали его кандидатуру на посту спикера лишь при условии, что он подпишет с ними соглашение.

Доподлинно неизвестно, что именно было в этом соглашении.

Однако, как сообщало со слов участников переговоров издание Politico, речь шла о сокращении бюджетного финансирования до уровня предыдущего года, что, например, может привести к потере примерно $75 млрд, или 10% от бюджета Пентагона.

Также, по данным издания, крайне правые подробно обсуждали, как использовать для осуществления своих планов вопрос поднятия потолка госдолга.

Другими словами, задача поднятия потолка не будет легкой для Конгресса после того, как Республиканская партия взяла под контроль Палату представителей, предупреждает CNN. Телеканал отмечает, что в Капитолии назревает настоящая «битва» между консерваторами, которые хотят связать любое снятие лимита госзаимствований с сокращением расходов, и демократами, которые яростно выступают против любых бюджетных сокращений.

Республиканец Чип Рой рассказал CNN, что Кевин Маккарти к концу марта намерен передать условия консерваторов Минфину, указав, какие платежи должны быть приоритетными в случае, если Палата все-таки согласится на повышение потолка госдолга. В четверг господин Маккарти и правда занял жесткую позицию в вопросе потолка госдолга, отметив в беседе с журналистами, что республиканцы не допустят больше «расточительных трат». При этом у него «был очень хороший разговор с президентом». «Когда он позвонил мне, я сказал ему, что хотел бы сесть с ним пораньше (за стол переговоров.— “Ъ”) и решить эти проблемы»,— признался спикер нижней палаты.

Однако на пресс-конференции в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что никто в американской администрации идти на какие-либо уступки в обмен на повышение потолка госдолга не намерен. «Мы не собираемся вести какие-либо переговоры о потолке долга… Было двухпартийное взаимодействие, когда дело доходило до поднятия потолка госдолга, и так оно и должно быть»,— заявила она. По ее словам, какие-либо политические игры в этом вопросе неуместны и поднять потолок Конгресс должен как можно скорее.

Надежду на то, что республиканцы в итоге «спустятся с небес на землю», выразил в беседе с CNN и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, комментируя напряженность в Конгрессе, отметил, что речь идет о ситуации, в которой, по сути, виноваты все стороны и каждая пытается перекладывать ответственность друг на друга.

При этом история циклична, потолок регулярно поднимается.

Он напомнил, что США представляют собой «глубоко завязанную на долг экономику». И положение не становится лучше — соотношение долга к ВВП пробил отметку 100% в 2014 году. С тех пор это стало новой нормой. В 2022 году это соотношение составило уже 123%.

И в этот раз «вряд ли кто-то из политического истеблишмента (даже воинственно настроенные республиканцы, полные решимости разобраться с непомерными тратами) решится на кардинальные политические меры». Однако эксперт не исключил, что будет достигнута сделка, когда поднятие потолка увяжут с «максимально допустимым пределом долларовых расходов в абсолютной величине и обязательным сокращением ряда федеральных программ». Пока же Конгресс будет договариваться об условиях, «у США достаточно ликвидных средств для обслуживания госдолга, даже если придется на время затянуть пояса», успокоил он.

Однако, если ситуация не будет урегулирована до июня, «побочные негативные последствия» все-таки могут произойти.

Они будет «заключаться в возможной частичной потере суверенного кредитного рейтинга, госслужащие недосчитаются накопленной и реинвестированной пенсии, застопорятся инфраструктурные программы строительства, будут временно заморожены бюджеты многих федеральных министерств и агентств», пояснил господин Шостак. Также институционные инвесторы, вероятно, займут выжидательную позицию в вопросе покупки суверенных бумаг до разрешения ситуации, заключил эксперт.

Екатерина Мур, Вашингтон