Израиль и Палестина договорились о перемирии с вечера 13 мая

Израиль и Палестина договорились прекратить огонь с 22:00 13 мая (совпадает с московским), сообщила газета The Times of Israel. Соглашение о прекращении огня достигнуто при посредничестве Египта. Стороны обязались не наносить удары по жилым домам или мирным жителям.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на египетского чиновника писала, что Израиль согласится на прекращение огня, только если Палестина не будет выставлять каких-либо условий.

2 мая в тюрьме в Израиле умер высокопоставленный член «Палестинского исламского джихада» Хадер Аднан. Он держал голодовку три месяца. Палестина требует выдачи тела Хадера Аднана. В тот же день сектор Газа атаковал Израиль. В ночь на 3 мая Израиль обстрелял сектор Газа в ответ. Тогда же Reuters сообщил, что стороны достигли соглашения о прекращении огня.

9 мая Израиль начал в секторе Газа военную операцию «Щит и стрела» против «Исламского джихада». 13 мая Минобороны Израиля сообщило, что сектор Газа выпустил по территории Израиля более 1 тыс. ракет с начала военной операции.

Об отношениях Израиля и Палестины — в материале «Ъ» «Одна родина на двоих».

Олеся Павленко