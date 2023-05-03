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Коммерсантъ FM
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Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы

Израиль наносит авиаудары по сектору Газу в ночь на 3 мая в ответ на обстрел юга страны, сообщили в армии обороны Израиля. В то же время в южных районах Израиля включили воздушную тревогу из-за новых ракетных пусков Палестины, пишет газета The Times of Israel.

Как пишет The Times of Israel, армия Израиля нанесла удары по тренировочному центру ХАМАСа, база, на которой в том числе производили оружие, завод по производству бетона, полигон, туннель в южной части сектора Газы, а также одно из поселений ХАМАСа.

Палестинские СМИ сообщают о звуках взрывов в центральной и северной части Газы. По данным СМИ, один человек серьезно пострадал во время бомбардировки поселения ХАМАСа. В организации пока не подтвердили эту информацию.

Накануне в израильской в тюрьме скончался высокопоставленный член «Палестинского исламского джихада» Хадер Аднан, который держал голодовку третий месяц. В ответ сектор Газа выпустил по Израилю несколько десятков ракет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месть за смерть боевика».

Олеся Павленко

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