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Коммерсантъ FM
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Армия Израиля сообщила более чем о тысяче запущенных «Исламским джихадом» ракет с 9 мая

Члены палестинского радикального движения «Исламский джихад» с 9 мая выпустили из сектора Газа по территории Израиля 1 099 ракет, 340 из них были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол», сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Израильские вооруженные силы поразили 325 военных целей в секторе Газа.

По данным израильской армии, которые опубликованы в Twitter, свыше 200 из запущенных бойцами «Исламского джихада» ракет не долетели до Израиля и взорвались на территории Газы. Обстрелы продолжаются и в настоящее время. Согласно сайту армии обороны Израиля, с 5 утра сирены воздушной тревоги срабатывали восемь раз как в городах на юге страны, так и в районах, прилегающих к сектору.

В пресс-службе сообщили, что израильские истребители нанесли удар по шести принадлежащим организации «Исламский джихад» минометным и ракетным пусковым установкам в секторе Газа.

С 9 мая Израиль проводит в секторе Газа военную операцию «Щит и стрела», направленную против «Исламского джихада».10 мая Минобороны Израиля сообщило, что из сектора Газа по территории Израиля за сутки выпустили свыше 400 ракет.

К чему Израиль и Палестина пришли за 75 лет существования еврейского государства — в публикации «Ъ» «Одна родина на двоих».

Милена Костерева

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