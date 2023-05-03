Reuters: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа

Израиль и Палестина достигли соглашения о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу в 03:00 мск 3 мая, сообщило Reuters со ссылкой на палестинского чиновника. Египет, Катар и ООН стали посредниками в переговорах.

Вчера, 2 мая, в израильской тюрьме умер высокопоставленный член «Палестинского исламского джихада» Хадер Аднан. Он держал голодовку третий месяц.

В тот же день сектор Газа выпустил по Израилю несколько десятков ракет. Как минимум три человека пострадали. В ночь на 3 мая Израиль обстрелял сектор Газа в ответ. Армия Израиля сообщала, что удары нанесли по объектам ХАМАСаю По данным палестинских СМИ, один человек в Газе пострадал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месть за смерть боевика».

Олеся Павленко