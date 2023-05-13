Депутат Водолацкий сообщил, что пострадал не при обстреле Луганска, а при разборе завалов

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия») рассказал подробности о том, как он получил травмы в Луганске. Он отметил, что пострадал не при обстреле города, а при разборе завалов, которые образовались после атаки. О том, что господин Водолацкий пострадал именно при обстреле, сообщали луганские власти и телеканал «Дон 24» со ссылкой на самого депутата.

В Telegram-канале военкора Евгения Лисицына незадолго до появления сообщений о ранении депутата было опубликовано видео с комментарием господина Водолацкого на фоне разрушенного при обстреле здания. На этом ролике депутат не травмирован. Позднее «Дон 24» опубликовал в Telegram видео, на котором депутата выводят из разрушенного здания, на его лице видны ссадины.

«Мы оказались первыми возле горящих строений, разрушенных зданий, и в это время мы услышали крики людей. <...> Во время спасения людей произошел обвал кирпичной кладки, которая повредила мне лицо, руки, ноги, но это не смертельно»,— сказал господин Водолацкий в комментарии, который опубликовал господин Лисицын.

Власти ЛНР ранее сообщали, что город был обстрелян предположительно двумя крылатыми ракетами украинского комплекса «Гром». Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ранены шестеро детей. Четверым помощь была оказана на месте, двое подростков госпитализированы.