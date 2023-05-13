Депутат Госдумы Водолацкий пострадал после удара по Луганску

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия») получил легкие травмы после обстрела Луганска. Депутат представляет в нижней палате Ростовскую область и Луганскую народную республику. При атаке также пострадали шестеро детей.

Господин Водолацкий рассказал телеканалу «Дон 24», что с ним все в порядке. Телеканал опубликовал видео с раненым депутатом.

Информацию о ранении депутата также подтвердило представительство Луганской народной республики в «Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины» в Telegram.

Власти ЛНР ранее сообщали, что город был обстрелян предположительно двумя крылатыми ракетами украинского комплекса «Гром». Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ранены шестеро детей. Четверым помощь была оказана на месте, двое подростков госпитализированы.