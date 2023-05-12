Пасечник заявил о ранении шести детей при обстреле Луганска

Шесть детей пострадали при обстреле Луганска, заявил временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. Четверым помощь была оказана на месте, двое подростков госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Господин Пасечник написал в Telegram, что при обстреле разрушены или повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в административных зданиях предприятий. Повреждено остекление в шести жилых домах.

Власти ЛНР ранее сообщали, что город был обстрелян предположительно двумя крылатыми ракетами украинского комплекса «Гром». Как утверждала сенатор Дарья Лантратова, ракеты упали на территории бывшего машиностроительного завода.