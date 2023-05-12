Пасечник сообщил о ракетном обстреле Луганска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Сенатор от региона Дарья Лантратова уточнила, что ракеты упали на территории бывшего машиностроительного завода. По предварительным данным, никто не пострадал.

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что для обстрела предположительно использовались две крылатые ракеты украинского комплекса «Гром». Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко не исключил, что ВСУ впервые использовали ракеты с дальностью полета 150 км. «Этот тип боеприпасов превышает дальность тех, что противник ранее использовал, то есть в 120 км»,— сказал он ТАСС.

Господин Пасечник назвал атаку попыткой запугать мирных граждан. И он, и госпожа Лантратова связывают обстрел города с празднованием там Дня Луганской народной республики.

Комментариев от министерств обороны Украины и России не было.

По заявлениям разработчиков, дальность действия ракет «Гром» составляет от 50 до 500 км. О поставках на Украину боеприпасов типа GLSDB (гибрид авиационной бомбы и неуправляемой ракеты) дальностью полета 150 км в феврале 2023 года сообщили власти США. Для запуска таких снарядов подходят установки HIMARS и M270. Применялся ли GLSDB для сегодняшней атаки — неизвестно.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба