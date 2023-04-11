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Коммерсантъ FM
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Производитель водки Absolut возобновил поставки в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut и владеющий ею французский концерн Pernod Ricard возобновили поставки в Россию. Об этом представитель шведской компании Паула Эриксон сообщила газете Kristianstadsbladet.

«В рамках тех санкций, что действуют в настоящее время, концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость»,— сказала Паула Эриксон.

Французский дистрибутор Pernod Ricard (Absolut, Jameson, Ararat) приостановил работу в России в марте 2022 года. Паула Эриксон отметила, что тогда компания действовала с учетом интересов своих сотрудников на Украине и в России. Как отмечается в материале газеты, Pernod Ricard прекратила весь импорт и экспорт из России.

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей и дистрибуторов спиртных напитков в мире. Портфель брендов включает Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat.

Лусине Баласян

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