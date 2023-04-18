Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut, которой владеет французский концерн Pernod Ricard, объявила о прекращении экспорта своей продукции в Россию. Это произошло через неделю после возобновления поставок. В марте 2022 года дистрибутор Pernod Ricard приостановил работу на российском рынке.

Фото: Edgar Su / Reuters

Фото: Edgar Su / Reuters

«Реакция последних дней явно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего обширного сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих давних и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом»,— цитирует сайт компании своего руководителя Стефани Дюрру. Ранее возобновление экспорта в Россию вызвало возмущение шведских политиков, сообщало издание TVP World.

«Мы не можем подвергать наших сотрудников и партнеров массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию»,— говорится в сообщении компании и отмечается, что это решение не может помешать появлению ее продукции на «параллельном рынке».

Параллельный импорт — это законный ввоз в страну оригинальной продукции без согласия правообладателя или производителя.

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей и дистрибуторов спиртных напитков в мире. Портфель брендов включает Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Pernod Ricard возвращается под градусом».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...