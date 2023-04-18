Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut, которой владеет французский концерн Pernod Ricard, объявила о прекращении экспорта своей продукции в Россию. Это произошло через неделю после возобновления поставок. В марте 2022 года дистрибутор Pernod Ricard приостановил работу на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

«Реакция последних дней явно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего обширного сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих давних и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом»,— цитирует сайт компании своего руководителя Стефани Дюрру. Ранее возобновление экспорта в Россию вызвало возмущение шведских политиков, сообщало издание TVP World.

«Мы не можем подвергать наших сотрудников и партнеров массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию»,— говорится в сообщении компании и отмечается, что это решение не может помешать появлению ее продукции на «параллельном рынке».

Параллельный импорт — это законный ввоз в страну оригинальной продукции без согласия правообладателя или производителя.

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей и дистрибуторов спиртных напитков в мире. Портфель брендов включает Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Pernod Ricard возвращается под градусом».

Мария Федотова