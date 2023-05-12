Минобороны: рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена

Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ сообщил, что мобилизационные предписания и повестки, которые приходят гражданам по электронной почте — фейковые. Их рассылкой в попытках завладеть персональными данными россиян занимаются «украинские провокаторы», указывают в ведомстве.

«Украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. Вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе»,— сообщается в брифинге НЦУО.

В ведомстве напомнили, что российское законодательство не предусматривает рассылку мобилизационных предписаний, повесток или иных документов воинского учета по электронной почте. В связи с этим Минобороны призывает граждан к бдительности.

14 апреля Владимир Путин подписал закон, который предусматривает оповещение призывников при помощи электронных повесток. В принятом законе способы направления электронных оповещений не указаны: установить их отдельным актом должно правительство, позднее отмечали в Минцифры.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Григорий Лейба