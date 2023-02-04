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Коммерсантъ FM
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В пакет помощи США Украине на $2,2 млрд войдут бомбы GLSDB и комплексы Hawk

Пентагон опубликовал список вооружения, которое будет поставлено Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Как объяснил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.

«Мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это дает им возможность вести огонь на более дальние расстояния»,— сказал господин Райдер. Его слова приводятся на сайте Минобороны США.

Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, является ли целью поставок возможность с помощью GLSDB нацелиться на Крым. Господин Райдер отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих планов. Он отказался «спекулировать о потенциальных операциях» Украины.

Что вошло в новый пакет помощи:

  • боеприпасы для HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды;
  • бомбы малого диаметра GLSDB;
  • 190 крупнокалиберных пулеметов и боеприпасы к ним для борьбы с беспилотниками;
  • 181 бронемашина с усиленной противоминной защитой;
  • 250 противотанковых комплексов Javelin;
  • 2 тыс. противотанковых ракет;
  • противопехотные мины Claymore;
  • полевое снаряжение;
  • две установки ПВО Hawk;
  • зенитные орудия и боеприпасы к ним,
  • средства для обслуживания систем ПВО,
  • беспилотники Puma.

США в общей сложности выделили Украине помощь в сфере обороны на сумму $30 млрд с момента прихода к власти Джо Байдена. Из них $29,3 млрд было выделено с начала военной операции РФ.

Леонид Уварчев

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