В пакет помощи США Украине на $2,2 млрд войдут бомбы GLSDB и комплексы Hawk

Пентагон опубликовал список вооружения, которое будет поставлено Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Как объяснил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.
«Мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это дает им возможность вести огонь на более дальние расстояния»,— сказал господин Райдер. Его слова приводятся на сайте Минобороны США.
Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, является ли целью поставок возможность с помощью GLSDB нацелиться на Крым. Господин Райдер отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих планов. Он отказался «спекулировать о потенциальных операциях» Украины.
Что вошло в новый пакет помощи:
- боеприпасы для HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды;
- бомбы малого диаметра GLSDB;
- 190 крупнокалиберных пулеметов и боеприпасы к ним для борьбы с беспилотниками;
- 181 бронемашина с усиленной противоминной защитой;
- 250 противотанковых комплексов Javelin;
- 2 тыс. противотанковых ракет;
- противопехотные мины Claymore;
- полевое снаряжение;
- две установки ПВО Hawk;
- зенитные орудия и боеприпасы к ним,
- средства для обслуживания систем ПВО,
- беспилотники Puma.
США в общей сложности выделили Украине помощь в сфере обороны на сумму $30 млрд с момента прихода к власти Джо Байдена. Из них $29,3 млрд было выделено с начала военной операции РФ.