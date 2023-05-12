ЕСПЧ отклонил иск о переводе Саакашвили на лечение за рубеж

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием отсрочить наказание для их подзащитного и перевести его на лечение в варшавскую клинику, сообщил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе. Сейчас осужденный в Грузии экс-президент лечится в клинике «Вивамед» в Тбилиси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / AP Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / AP

«Сегодня было опубликовано решение Страсбургского суда, согласно которому по делу осужденного Михаила Саакашвили "Саакашвили против Грузии" был дан отказ в его переводе в Варшаву»,— сказал господин Брегадзе (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минюста Грузии уточнил, что решение ЕСПЧ не обязывает Грузию переводить господина Саакашвили на лечение в какое-либо другое лечебное заведение внутри страны.

По словам господина Брегадзе, перевод экс-президента Грузии из клиники «Вивамед» обратно в тюрьму будет осуществлен, если это позволят врачи. «На данном этапе нет объективных предпосылок для его перевода ни в другую клинику, ни в пенитенциарное учреждение. Соответственно, он продолжает лечиться в клинике "Вивамед"»,— подчеркнул министр.

Адвокаты господина Саакашвили обратились в ЕСПЧ с иском об отсрочке тюремного заключения 11 апреля. К иску прилагается заключение консилиума врачей, согласно которому у господина Саакашвили обнаружен ряд эндокринологических и ментальных заболеваний и он нуждается в срочном лечении. По мнению консилиума, лечебный курс, который бывший президент сейчас проходит в элитной тбилисской клинике «Вивамед», недостаточен для выздоровления.

Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, в 2018 году был заочно приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили.

Экс-президент тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спустя несколько дней он был арестован. 5 марта текущего года политик сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года, проведенных в заключении в Грузии.

Эрдни Кагалтынов