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Коммерсантъ FM
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Консилиум врачей от народного защитника Грузии обнародовал заключение после визита Саакашвили

Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, потеряет еще хотя бы 6–7 кг, он может внезапно умереть. С таким заявлением выступил сегодня, 4 апреля, консилиум врачей, назначенных народным защитником страны Леваном Иоселиани.

В заявлении, обнародованном после осмотра пациента, отмечается, что сейчас экс-президент весит около 60 кг. Члены консилиума подчеркивают, что при росте пациента 195 см критический порог веса — 52–53 кг. После чего начнутся необратимые изменения в организме.

Врачи консилиума также сообщили, что у пациента диагностированы саркопения, кахексия 4-й степени, падение артериального давления при вставании, значительное снижение психических функций и депрессия. Михаил Саакашвили не способен самостоятельно передвигаться по палате, отмечается в заявлении.

Руководство департамента исполнения наказаний Минюста полностью отрицает версию об отравлении Михаила Саакашвили, приговоренного тбилисским судом к шести годам лишения свободы за злостное использование служебных полномочий.

Его адвокаты, а также ряд европейских политиков требуют перевода бывшего главы государства в европейскую клинику для лечения, но грузинские власти отвечают, что к тому нет никаких правовых оснований.

Георгий Двали, Тбилиси

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