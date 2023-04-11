Адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с иском об отсрочке тюремного заключения экс-президента

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит иск об отсрочке для Михаила Саакашвили исполнения наказания и о его переводе в европейскую клинику для лечения. Адвокат Шота Тутберидзе сообщил телеканалу «Мтавари», что иск был направлен в понедельник, 10 апреля.

«В нем Михаил Саакашвили просит Страсбургский суд защитить его права и в связи с тяжелым состоянием здоровья отсрочить тюремное наказание»,— сказал адвокат, не раскрывая подробностей иска (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что состояние экс-президента крайне тяжелое, поэтому есть основания для рассмотрения дела экс-президента в Страсбургском суде в ускоренном порядке.

«Есть небольшой шанс, что в случае отсрочки исполнения наказания он еще сможет восстановить здоровье»,— заявила мать экс-президента профессор Гиули Аласания. Член парламента от партии бывшего президента «Единое национальное движение» Леван Бежашвили уточнил, что к иску прилагается заключение консилиума врачей, сформированного по инициативе народного защитника Грузии.

Согласно этому заключению, у Саакашвили обнаружен ряд эндокринологических и ментальных заболеваний и он нуждается в срочном лечении. По мнению консилиума, лечебный курс, который бывший президент сейчас проходит в элитной тбилисской клинике «Вивамеди», недостаточен для выздоровления.

Ранее сообщалось, что принять высокопоставленного пациента согласилась берлинская клиника «Шарите».

В соответствии с практикой ЕСПЧ вердикт по иску о «неотложном решении суда» может быть вынесен в течение нескольких дней.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок тюремного заключения по приговору тбилисского суда за превышение служебных полномочий.

Георгий Двали, Тбилиси