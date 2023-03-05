Саакашвили сообщил о повреждении мозга в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года, проведенных в заключении в Грузии. Он рассказал изданию Bild, что за это время похудел на 55 кг, получил повреждения головного мозга, начал часто терять сознание и стал полностью прикован к постели.

«Большинство моих симптомов связаны с отравлением тяжелыми металлами. Ни одна клиника в Грузии не сможет мне помочь. Польское правительство готово принять меня для лечения, я также могу обеспечить себе лечение в Шарите в Берлине, именно там, где лечился Навальный»,— сказал господин Саакашвили Bild.

Политик также заявил, что «абсолютно уверен» в причастности президента России Владимира Путина к его аресту и плохим условиям содержания. «Сегодня Грузия принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом… Через мое заключение Путин также посылает сигнал Зеленскому: что его ждет в один прекрасный день, если он его не послушается»,— считает экс-президент Грузии.

2 февраля апелляционный суд Грузии отказался освобождать Михаила Саакашвили от исполнения приговора и переводить его в зарубежную клинику для лечения. Господин Саакашвили был арестован в сентябре 2021 года, против него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В феврале 2023 года Европарламент потребовал освободить Михаила Саакашвили и ввести санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили за «фундаментальную роль в аресте Михаила Саакашвили» в качестве «личной вендетты».

Андрей Сапожников