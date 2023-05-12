Секретарь СНБО Данилов заявил о планах Украины завершить боевые действия до начала зимы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью азербайджанскому агентству Report заявил, что власти Украины намерены завершить военные действия к зиме 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

Господина Данилова попросили прокомментировать информацию о том, что весной и летом украинская армия ведет более активные боевые действия, в отличие от зимы. «К зиме мы хотим полностью завершить войну»,— сказал он.

Секретарь СНБО Украины также не стал называть конкретные сроки ранее объявленного контрнаступления. Он указал, что при проведении операции самым важным является ее результат. «Понятие "ближайшее время" у всех разное. Для кого-то это день-два, для кого-то — неделя или месяц. Главное — результат. Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок»,— добавил он.

В начале декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что «мирное время» для украинцев может наступить уже в следующем году. Однако более подробных прогнозов он не представил. Президент России Владимир Путин также не уточнял, сколько продлится объявленная им военная операция на Украине. Он лишь предполагал, что операция может стать «длительным процессом».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».