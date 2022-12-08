Зеленский допустил «мирное время» на Украине в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в следующем году для украинцев может наступить мирное время. Он сказал об этом Politico, которое признало украинского лидера самым влиятельным человеком года.
Владимир Зеленский
Фото: Reuters
«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время»,— сказал господин Зеленский в видеообращении.
Politico назвало господина Зеленского самым влиятельным человеком года, так как считает, что он убедил Европу в совместном будущем с Украиной, в том числе по части членства в Евросоюзе. Как отмечает издание, это происходит на фоне игнорирования «любых внутренних проблем Украины», среди которых называются коррупция, слабая экономика и «социальные разногласия» между украиноязычными и русскоговорящими жителями.
Президент РФ Владимир Путин накануне, 7 декабря, предположил, что военная операция может стать «длительным процессом». Он сказал об этом на встрече с членами Совета по правам человека: «Что касается длительного процесса и результатов СВО, конечно, это длительный процесс, может быть».
О позиции президента — в материале «Ъ» «Русь, куда ж несешься ты?.. Нет совета».