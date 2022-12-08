Зеленский допустил «мирное время» на Украине в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в следующем году для украинцев может наступить мирное время. Он сказал об этом Politico, которое признало украинского лидера самым влиятельным человеком года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время»,— сказал господин Зеленский в видеообращении.

Politico назвало господина Зеленского самым влиятельным человеком года, так как считает, что он убедил Европу в совместном будущем с Украиной, в том числе по части членства в Евросоюзе. Как отмечает издание, это происходит на фоне игнорирования «любых внутренних проблем Украины», среди которых называются коррупция, слабая экономика и «социальные разногласия» между украиноязычными и русскоговорящими жителями.

Президент РФ Владимир Путин накануне, 7 декабря, предположил, что военная операция может стать «длительным процессом». Он сказал об этом на встрече с членами Совета по правам человека: «Что касается длительного процесса и результатов СВО, конечно, это длительный процесс, может быть».

О позиции президента — в материале «Ъ» «Русь, куда ж несешься ты?.. Нет совета».

Леонид Уварчев