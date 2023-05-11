К офису Wildberries в Москве приехали восемь полицейских машин из-за митинга продавцов

У офиса Wildberries в Москве проходит митинг продавцов маркетплейса, к зданию приехали восемь полицейских машин, передает РБК. Представитель митингующих продавцов, адвокат Александра Бакшеева заявила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в ночь с 10 на 11 мая у поставщиков списали около 2 млрд руб. за «некие рекламные услуги».

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Госпожа Бакшеева в разговоре с «Осторожно, новости» подчеркнула, что рекламные услуги столько стоить не могут, контрактов с Wildberries на такие рекламные услуги продавцы не заключали. «Люди пришли в главный офис Wildberries, чтобы переговорить с руководством, со службой безопасности, но руководство полностью игнорирует людей. ...У кого-то 270 млн руб. списали, у кого-то 80 млн руб.»,— заявила адвокат.

Пресс-служба Wildberries сообщила РБК, что служба поддержки маркетплейса общается с продавцами возле офиса у метро Автозаводская. У здания собрались в общей сложности 20-30 человек вместе с журналистами, передает издание. Ранее пресс-служба маркетплейса сообщила РБК, что группа предпринимателей, которым «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке», пришла в офис компании в бизнес-центре «Демидов». Представители Wildberries перенаправили их в главный офис у метро Автозаводская.

В главном офисе митингующим напомнили, что представители Wildberries накануне обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. «Данные по продавцам, которые к нам обратились сегодня, будут перепроверены. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов»,— сообщила РБК пресс-служба маркетплейса.

Ранее сегодня, 11 мая, компания сообщила, что раскрыла нелегальные способы продвижения через внешние сервисы. Ущерб от них оценивается в 650 млн руб. Как заявили в Wildberries, продавцы с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. По информации компании, этими услугами воспользовались около 300 продавцов. Их обяжут оплатить полную стоимость рекламы на площадке.

9 марта Wildberries объявил о введении новых правил для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. В апреле на фоне конфликта с владельцами ПВЗ из-за нововведений маркетплейс смягчил штрафы. 20 апреля суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.

Эрдни Кагалтынов