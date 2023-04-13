Wildberries смягчила штрафы для пунктов выдачи заказов

Компания Wildberries утвердила новые предложения инициативной группы партнеров. Стороны, как сообщает пресс-служба компании, договорились о новой системе контроля за соблюдением стандартов обслуживания и бизнес-процессов, а также о смягчении штрафов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Изменения касаются споров Wildberries и партнеров, которые в марте приводили к забастовкам.

Что изменилось в сотрудничестве:

при первом нарушении предпринимателя сначала могут предупредить или депремировать на небольшую сумму;

при неоднократных нарушениях депремирование ПВЗ проводится по системе грейда (с каждым последующим нарушением размер взыскания увеличивается);

вводится новый механизм контроля за соблюдением стандартов при ряде распространенных нарушений, например при невыдаче пакетов или отсутствии видеокамеры;

согласован новый порядок уведомлений о закрытии ПВЗ из-за форс-мажора, в таком случае пункт не будет депремирован;

дорабатывается механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров: предприниматели снова смогут отмечать товар как бракованный при приемке;

разработан порядок инвентаризации при закрытии ПВЗ: она проводится в течение 24 часов с использованием камер, владельцы других ПВЗ могут принять в ней участие за вознаграждение и забрать товар для выдачи на своем пункте.

В марте между Wildberries и несколькими управляющими пунктами выдачи заказов произошел конфликт из-за штрафов. После этого компания пошла на ряд мер для сглаживания отношений с партнерами. Также было объявлено о готовности онлайн-платформ подписать с ПВЗ новые соглашения о принципах совместной работы.

О том, как на конфликт отреагировал экспертный совет при ФАС,— в материале «Ъ» «Платформы проверят на практики».

Леонид Уварчев