Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в Wildberries

Подольский городской суд в Подмосковье признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества. Об этом сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд, его слова приводит РБК.

Как пишет издание, Роспотребнадзор подал иск к Wildberries в начале марта. Согласно данным картотеки суда, иск был удовлетворен 13 апреля.

По мнению Роскомнадзора, требуя от покупателей средства за возврат бракованных товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства. В ведомстве сообщили, что вынесли предупреждение маркетплейсу о недопустимости нарушения обязательных требований. Иск подали для защиты защиты прав неопределенного круга потребителей. «При вступлении решения суда в законную силу у каждого потребителя будет возможность на обращение к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком, приобретенным по договору купли-продажи с ООО «Вайлдберриз»,— сказали представители Роспотребнадзора.

В свою очередь в Wildberries заявили, что будут обжаловать решение суда. «Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы»,— сказал представитель маркетплейса. В Wildberries добавили, что стоимость бракованной вещи и ее доставки на склад компенсирует продавец, а не покупатель.

9 марта Wildberries объявил о введении новых правил для предпринимателей. С них взымали полную стоимость заказа в случае, если при его возврате на склад обнаруживали брак или подмену. В апреле на фоне конфликта с владельцами пунктов выдачи заказов из-за нововведений маркетплейс смягчил штрафы.

О том, как на конфликт отреагировал экспертный совет при ФАС,— в материале «Ъ» «Платформы проверят на практики».

Олеся Павленко