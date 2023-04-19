Потреблению стали предрекли падение

Всемирная стальная ассоциация ждет снижения потребления стали в России в 2023 году на 5%, и в 2024 году — еще на 6,7%. В целом в мире спрос хотя и останется положительным, но будет замедляться. Эксперты сомневаются в столь сильном падении потребления стали в России и в любом случае не ждут его продолжения в 2024 году, объясняя возможное снижение этого года высокой базой, сформированной рекордным объемом жилищного строительства в 2021–2022 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Потребление стали в России в 2023 году может упасть на 5%, до 39,6 млн тонн, следует из прогноза World Steel Association. В 2024 году ожидается снижение еще на 6,7%. При этом WSA ждет некоторого роста потребления стали на Украине и в странах СНГ, поскольку прогнозирует общее сокращение спроса совокупно в России, странах СНГ и на Украине на 3,5% в 2023 году и 4,3% в 2024 году. Фактически это означает улучшение прогноза по сравнению с осенью 2022 года, поскольку тогда WSA ожидала падения потребления в этом регионе на 6,7% в 2023 году.

В мире в целом WSA ожидает в этом году роста потребления стали на 1,7% до 1,854 млрд тонн, прежде всего за счет восстановления экономики Китая. Тем не менее, по мнению ассоциации, рост спроса останется ограниченным из-за сохраняющейся инфляции и роста процентных ставок. В WSA ожидают, что в 2024 году спрос будет расти за пределами Китая, тогда как экономика крупнейшего в мире производителя и потребителя стали столкнется со стагнацией.

В целом прогнозы WSA относительно динамики потребления стали в России обычно оказываются более мрачными, чем реальность. В апреле 2022 года ассоциация предсказывала сокращение потребления по итогам года на 20%, но в итоге оно снизилось примерно на 3%. Выпуск стали упал на 7,2% (по оценке WSA), или на 7,4% по оценке Росстата.

В Metals & Mining Intelligence ожидают роста потребления стали в России в 2023 году на 1–3%, сообщил “Ъ” директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Илья Коломеец. При этом общее производство может снизиться на 1–3%, основное сокращение придется на экспортные рынки. Драйверами внутреннего спроса, по его мнению, выступят инфраструктурное строительство, восстановление потребления в машиностроении (хотя оно и не будет быстрым), а также гособоронзаказ, объемы которого сложно оценить, но наблюдается очевидный рост.

Исполнительный директор ЦЭП Газпромбанка Айрат Халиков, напротив, прогнозирует на 2023 год снижение спроса на сталь в России на 5–7%. «Все-таки основной сектор потребления стали — это строительство, и снижение этого года во многом вызвано высокой базой 2021–2022 годов, когда были очень высокие темпы строительства»,— отмечает он. При этом он ожидает возобновления роста спроса в 2024 году по мере перестройки экономики.

Весной этого года цены на сталь на внутреннем рынке вновь начали расти, что вызвало жалобы строительного сектора. Тем не менее, по мнению Айрата Халикова, эффект роста цен на спрос на прокат в строительстве не будет значительным. «Во-первых, сами цены на прокат в России пока выросли не так сильно по сравнению даже с мировыми котировками, поскольку рост последних в январе—феврале не мог быть переложен во внутрироссийские цены до начала строительного сезона, который стартует в марте—апреле. Во-вторых, сами металлурги утверждают, и это скорее верно, что стоимость металла составляет незначительную часть в общей стоимости строительства»,— отмечает он.

Разработанная Минпромторгом стратегия металлургического комплекса до 2030 года в базовом сценарии предусматривает рост потребления стального проката в РФ с 39 млн тонн в 2022 году (с учетом новых территорий) до 44,6 млн в 2023 году и 46,1 млн тонн в 2024 году. В то же время имеющийся в стратегии консервативный сценарий предполагает стагнацию потребления вплоть до 2030 года.

Юрий Барсуков