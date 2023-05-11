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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана

Верховный суд Пакистана постановил немедленно освободить из-под стражи бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Суд признал незаконным арест политика по делу о коррупции и обязал господина Хана предстать 12 мая перед Высоким судом Исламабада, который вынес решение об аресте экс-премьера, передает телеканал Geo TV. На фоне задержания политика в стране несколько дней проходят массовые протесты.

Имран Хан в зале суда

Имран Хан в зале суда

Фото: Reuters

Имран Хан в зале суда

Фото: Reuters

Уточняется, что судьи Верховного суда решили не отпускать Имрана Хана домой, а отправили на сутки в гостевое помещение полицейского участка в Исламабаде, после чего он вновь предстанет перед столичным судом. Верховный суд разрешил господину Хану встретиться в участке с 10 людьми, включая членов его семьи, друзей и адвокатов, передает телеканал. Как сообщает Geo TV, суд рекомендовал экс-премьеру начать диалог со своими политическими оппонентами, что должно привести к миру в обществе.

9 мая Имран Хан был задержан полицией по обвинению в коррупции. Имран Хан и его супруга обвиняются по делу о коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из государственного бюджета в ходе создания «Университета Аль-Кадир».

На следующий день суд Исламабада арестовал господина Хана на восемь дней. После этого в Пакистане начались массовые протесты. По данным портала Dawn, в результате протестов в разных областях страны были задержаны более 1 тыс. человек. СМИ также сообщают о четырех погибших и десятках раненых в Пешаваре. В Пешаваре протестующие нападали на здания государственных СМИ Пакистана, в Лахоре — на полицейский участок. Они требуют встречи с господином Ханом. Как сообщает Geo со ссылкой на управление электросвязи Пакистана, по всей стране приостановили оказание интернет-услуг на неопределенный срок.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана в 2018–2022 годах. В апреле 2022-го ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет. Он должен был предстать перед судом после регулярных неявок на заседания. В марте полиция выдвинула против него и еще 17 человек обвинения в терроризме.

Подробнее — в материале «Пакистан тяжело имранен».

Эрдни Кагалтынов

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