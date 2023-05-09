Задержан экс-премьер Пакистана Имран Хан

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был задержан полицией, сообщают AP и Reuters. Господина Хана взяли под стражу в здании суда в Исламабаде, куда он прибыл в рамках рассмотрения дела о коррупции. Генеральный инспектор полиции города Акбар Насир Хан подтвердил местному телеканалу Geo арест экс-чиновника, не приведя деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имран Хан

Фото: Reuters Имран Хан

Фото: Reuters

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана в 2018–2022 годы. В апреле прошлого года ему вынесли вотум недоверия, и он стал первым пакистанским премьером, покинувшим пост на этом основании. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет. Экс-премьер также выступает обвиняемым в деле о продаже подарков иностранных лидеров. Он должен был предстать перед судом после регулярных неявок на заседания. В марте полиция выдвинула против него и еще 17 человек обвинения в терроризме.

Лаура Кеффер