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Коммерсантъ FM
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Полиция выдвинула обвинения в терроризме против экс-премьера Пакистана Хана

Полиция в Исламабаде выдвинула сегодня обвинения против бывшего премьер-министра Имрана Хана, 17 его помощников и десятков сторонников в терроризме и ряде других преступлений после столкновений в столице Пакистана накануне.

Помимо господина Хана также обвиняются бывшие и нынешние законодатели, бывшие министры, бывший спикер Национального собрания и десятки сторонников экс-премьера. Обвинения включают терроризм, препятствование сотрудникам полиции в выполнении их задач, нападения на полицейских, их ранения и угрозу жизни, сообщает AP.

18 марта сторонники Имрана Хана вступили в столкновения с полицией у здания суда, где он должен был предстать по делу о взяточничестве. В результате более 50 офицеров получили ранения, были подожжены полицейский блокпост, несколько автомобилей и мотоциклов. Полиция сообщила, что задержала 59 сторонников господина Хана. Само слушание было отложено до 30 марта.

В своем видеообращении экс-премьер заявил, что его оппоненты намерены либо посадить его в тюрьму, либо убить. Министр внутренних дел Рана Санаулла обвинил Имрана Хана в «создании всей этой драмы только для того, чтобы избежать суда».

Господин Хан занял должность премьер-министра Пакистана в 2018 году. В апреле 2022-го его сместили с должности, в октябре отлучили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

Мария Федотова

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